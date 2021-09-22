Премьер Ливии призвал народ противостоять парламенту, выразившему недоверие правительству

КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба во вторник призвал народ противостоять парламенту, выразившему недоверие правительству. Он вышел к протестующим на площади Мучеников в центре Триполи, сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

"У них [депутатов парламента] нет ничего, кроме зла, войны и разрушения страны. Такой парламент не может представлять ливийский народ, а значит, он должен уйти и уйдет с божьей помощью", - приводит пресс-служба слова Дбейбы.

По призыву главы правительства в центре Триполи вечером собрались сотни его сторонников, которые вышли на улицу, чтобы выразить протест решению Палаты представителей (парламента) вынести вотум недоверия кабинету Дбейбы. В толпе раздавались лозунги о свержении парламента.

"Только вам предстоит решить, кто будет руководить выборами", - обратился Дбейба к собравшимся. Он призвал всех вновь собраться на площади Мучеников в пятницу после всеобщей молитвы и обратился к жителям других городов страны с призывом присоединиться к демонстрантам.

Во вторник депутаты большинством в 89 голосов из 113 присутствовавших на закрытом заседании парламента лишили доверия правительство Дбейбы. Однако кабмин продолжит работу вплоть до декабрьских выборов. Как пояснил ТАСС советник спикера парламента Фатхи аль-Марими, продолжение работы кабмина в качестве временного правительства в условиях отзыва доверия является законным в соответствии с внутренними правилами Палаты представителей. Он отметил, что кабмин "продолжает исполнять свои обязанности, но некоторые его полномочия сужаются, в частности, это касается международных соглашений, и работа ограничивается внутренней проблематикой".

По данным издания Al Wasat, ряд аналитиков выявил процессуальные ошибки, связанные с кворумом при голосовании. Так, согласно Конституционной декларации 2011 года, по которой сейчас живет Ливия, "отзыв доверия правительству принимается большинством в 120 депутатов", но не меньше. Кроме того, некоторые депутаты сообщили, что на заседании было вообще не больше 70 человек. Тем временем 38 депутатов, присутствовавших на заседании, уже заявили, что выступят с заявлением об отклонении вынесения вотума.