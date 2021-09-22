В Госдепе прокомментировали обращение талибов в ООН с намерением выступить на Генассамблее

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Решение вопроса о представительстве радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ООН потребует определенное время. Об этом заявила во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном участию США в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Ее попросили прокомментировать обращение талибов в ООН с намерением выступить на ГА. "Что касается афганского запроса по аккредитации, то [в ООН] существует аккредитационный комитет. Мы состоим в нем, но потребуется некоторое время, чтобы все обсудить", - отметила дипломат.