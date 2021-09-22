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Джонсон и Байден назвали условием признания талибов соблюдение ими прав человека

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден согласились, что международное признание радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) должно иметь скоординированный характер и не быть безусловным. Об этом сообщил в среду представитель Джонсона по итогам переговоров двух политиков в Вашингтоне.

"Они согласились, что любое международное признание "Талибана" должно координироваться и сопряжено с уважением этой группой прав человека", - говорится в распространенном заявлении представителя Даунинг-стрит.

Джонсон и Байден согласились, что подход к России и КНР должен основываться на совместных ценностях Британии и США.

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