Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудят КНДР с госсекретарем США

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и его южнокорейский коллега Чон Ый Ён в среду проведут совместную встречу в Нью-Йорке с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсудят нынешнюю ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на неназванного представителя американского Госдепартамента высокого ранга.

Ожидается, что участники встречи также подтвердят общее намерение продвигать мир в регионе, подчеркивает Kyodo.

15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, запуски осуществлялись силами нового железнодорожного ракетного полка КНДР. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, запущенные ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км.

13 сентября КНДР также объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, были поражены цели на расстоянии 1 500 км.