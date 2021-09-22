Хазарейцы в Афганистане намерены вернуться к борьбе, если талибы не выполнят обещаний

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Представители шиитского меньшинства в Афганистане - общины хазарейцев - вернутся к вооруженному противостоянию с талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ), если те не выполнят обещаний и не воздержатся от тирании. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший вице-президент Афганистана Мохаммад Карим Халили - лидер общины хазарейцев, одной из основных этнических групп страны.

"На сегодняшний день мы увидели их [талибов] временный кабинет министров, который никак не является инклюзивным. Продолжение этого процесса неприемлемо для других [политических] сил и этнических групп", - заявил Халили. "Нет сомнений, что такое положение дел станет невыносимым и для таджиков и узбеков, и они вместе с хазарейцами вернутся на поле битвы", - сказал Халили, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, готовы ли хазарейцы присоединиться к вооруженному сопротивлению талибам.

При этом он выразил надежду, что под давлением международного сообщества пришедшее ко власти движение "Талибан" не будет навязывать свою волю всему населению и страна избежит гражданской войны. "Мы по-прежнему прилагаем усилия и надеемся, что талибы извлекут опыт из 90-х и под международным давлением будут готовы создать инклюзивное правительство, а также воздержатся от тирании и не будут навязывать свою волю всему населению Афганистана и страна не окунется в пучину гражданской войны, как в 90-е", - заявил Халили.

"Не надо заставлять нас вступать на путь вооруженной борьбы, чтобы защитить жизни и базовые права нашего народа", - предостерег глава хазарейской общины.

По его словам, сложившаяся ситуация в Афганистана является не только внутренней проблемой, но и угрозой глобальной безопасности. "Я надеюсь, что бедность, война и наркотики с одной стороны и отсутствие легитимной системы управления, поддерживаемой народом и международным сообществом, с другой не станут причиной того, что Афганистан снова превратится в рассадник террористических группировок, которые не только разрушают Афганистан, но и угрожают международной безопасности", - сказал Халили.

Побег Гани

По словам Халили, правительство бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани сорвало договоренности, которые были достигнуты Высшим советом по национальному примирению с представителями радикального движения "Талибан" по созданию кабинета министров, отвечающего интересам всех политических сил и этнических групп страны.

"Во время президентства Ашрафа Гани мы придерживались мирной политики в отношении талибов. Я был одним из ключевых инициаторов мирного подхода, который продвигался Высшим советом по национальному примирению <...>, - сказал Халили. - Мы [договорились] создать правительство, которое признавало бы права всех этнических групп и политических сил, и сторона талибов согласилась с этим. Однако правительство Гани сорвало этот план. Тайно бежав и оставив все талибам, оно создало условие для господства этой группировки".

О хазарейцах

Хазарейцы составляют одну из самых многочисленных этнических групп Афганистана. Большинство населения сосредоточено в провинциях Кабул (на востоке страны), Герат (на западе) и северных регионах страны. С точки зрения религии они являются шиитами-имамитами и шиитами-исмаилитами. Поскольку в Афганистане никогда не было переписи населения, точной информации об их численности нет. По словам Халили, хазарейцы шиитского мазхаба являются третьей по численности этнической группой в Афганистане. Миллионы хазарейцев за 40 лет войны покинули эту страну и живут как мигранты в Иране, Пакистане, странах Европы, Австралии и Северной Америке.

В 90-е годы хазарейцы воевали против талибов в составе Северного альянса вместе с этническими таджиками и узбеками. После прихода ко власти движения в августе этого года боевики "Талибана" взорвали установленный в провинции Бамиан (центральная часть страны) памятник лидеру шиитского ополчения Абдулу Али Мазари, который является основателем представляющей интересы хазарейцев Партии исламского единства.

Мохаммад Карим Халили стал лидером этой партии в середине 90-х годов после смерти Абдула Али Мазари. В администрации Хамида Карзая в 2004-2014 годах занимал пост второго вице-президента Афганистана. С 2017 года возглавлял Высший совет по национальному примирению. В качестве председателя партии хазарейцев пытался решить проблему напряженности между представителями этой этнической группы и талибами путем консультаций и мирных переговоров.

Захват власти "Талибаном" и сопротивление

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

В начале сентября талибы заявили, что установили полный контроль над Панджшером, как и остальными территориями Афганистана. 7 сентября талибы объявили состав временного правительства, в которое вошли только представители движения. Представители сопротивления утверждают, что противостояние радикалам продолжается.