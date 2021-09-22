Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон допустил, что до ввода в строй атомных подводных лодок, построенных в Аделаиде, военные базы страны примут на дислокацию британские субмарины. Об этом глава правительства сообщил в среду в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Премьер отметил, что размещение в Австралии британских атомных подлодок это, в числе прочего "возможность для обучения австралийских военных", и министр обороны страны Питер Даттон уже провел предварительное обсуждение этого со своими британскими и американскими коллегами. "Мы стремимся нарастить свой военный потенциал и [научиться] поддерживать собственный атомный подводный флот", - сообщил Моррисон, отметив, что у Австралии пока нет никаких обязательств, но страна намерена расширить военное сотрудничество в рамках AUKUS как можно быстрее.

Также глава правительства отметил, что помимо технологий строительства атомных подводных лодок Австралия получит "ряд технологий в сферах кибернетики, квантовой физики и искусственного интеллекта". "Эти отрасли станут важными направлениями нашего сотрудничества на раннем этапе", - сказал премьер-министр.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму более чем 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. Позднее австралийский министр обороны Питер Даттон заявил о намерении страны приобрести или взять в аренду у США или Великобритании несколько действующих атомных подводных лодок, чтобы нарастить военный потенциал и обеспечить свою безопасность.