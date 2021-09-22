Зеленский пообещал реализовать идею двойного гражданства для украинцев

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН, заявил о намерении реализовать в стране инициативу о двойном гражданстве. Об этом он заявил в ходе общения с украинской общиной.

"Встретился с представителями украинской общины в США", - написал Зеленский в среду в Twitter.

Тем временем агентство "Укринформ" сообщило, что на встрече с живущими в США украинцами глава государства сделал заявление по вопросу двойного гражданства. "Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - процитировало агентство президента. В то же время отмечается, что Зеленский признал, что с подготовкой закона о двойном гражданстве "не все просто", пояснив, что двойное гражданство предполагается предоставлять в зависимости от страны проживания. "Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - подчеркнул он.

В ходе встречи президент, согласно сообщению, похвалил качество украинских дорог, заявив, что в его стране "дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке". Кроме того, Зеленский обратился к общине с просьбой за рубежом делать все возможное, чтобы помогать возвращать мир Украине. Эту задачу он назвал и собственным приоритетом, заверив, что этот вопрос будет решаться путем дипломатии и переговоров "с очень сложным государством и сложными людьми".

В начале сентября в США президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что поддерживает идею внедрения двойного гражданства в стране, но считает, что оно не должно распространятся на отдельные страны, подразумевая Россию.

Инициативы по двойному гражданству

Ранее на Украине неоднократно поднимался вопрос двойного гражданства со всеми странами, кроме России.

В мае 2020 года Зеленский призвал Верховную раду рассмотреть законопроект о наличии у украинцев гражданства иной страны. Разработанный в Раде документ предусматривал освобождение определенных категорий лиц от необходимости подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при обретении украинского. В частности, это лица, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также те, кто имеет гражданство РФ и подверглись в своей стране политическим преследованиям. В документе содержался и ряд положений по упрощению получения украинского гражданства представителями диаспоры.

Законопроект был раскритикован представителями фракции "Европейская солидарность", а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что документ "поставит крест на украинском суверенитете и территориальной целостности". В итоге рассмотрение этого вопроса было отложено на неопределенный срок.

В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения для них обязанностей и прав по отношению к другому государству.

В государствах ЕС, США, Канаде и других странах, не считая Россию, по приблизительным оценкам, проживает не менее 5 млн этнических украинцев.