В Сербии заявили, что трибунал в Гааге так и не расследовал причину смерти Милошевича

БЕЛГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Гаагский трибунал так и не расследовал обстоятельства смерти экс-президента Югославии Слобода Милошевича в тюрьме, несмотря на требования его адвокатов. Об этом заявил в среду в эфире канала Kurir, спикер парламента Сербии Ивица Дачич, комментируя очередную книгу бывшей сотрудницы Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии (МТБЮ) Флоренс Хартманн о смерти Милошевича.

"Послушайте, это [книга] один из видов защиты Гаагского трибунала от ответственности за смерть Милошевича, так как точно выяснено, что лекарства, которые он пил, не соответствовали тому, что советовали другие врачи. Он, действительно, просил отправить его в Россию, потому что у него были проблемы со здоровьем, и потому что считал, что там [в Гааге] его лечат ошибочно, у него были реакции на лекарства, эти лекарства влияли на работу сердца. Но он не тайком пил это [лекарства], ему их прописывали, это было ошибочное лечение. Гаагский трибунал никогда до конца не провел расследование [обстоятельств смерти Милошевича], его адвокаты требовали расследования, но оно так никогда до конца и не было проведено", - заявил Дачич.

Комментируя ситуацию с выдачей Милошевича, Дачич заявил: "После Первой мировой войны германский император Вильгельм уехал в Голландию. Союзники требовали его выдачи, но он никогда не был выдан. Значит, человек, который вел Первую мировую войну, никогда не был выдан, а сейчас они нам читают лекции, что мы должны были выдать Милошевича. Мы ничего не были должны, но мы им все дали, и потому, что мы все дали, они требуют все больше!"

Ранее, в 2016 году, в эфире радиостанции "Вести ФМ" бывший депутат Европарламента, журналист и публицист Джульетто Кьеза заявил, что спустя 10 лет после своей смерти Милошевич был оправдан Гаагским трибуналом. По словам Кьезы, формального заявления в отношении Милошевича дано не было, а решение о его оправдании содержится в заключении МТБЮ по делу главы боснийских сербов Радована Караджича, которого МТБЮ приговорил к 40 годам тюрьмы.

Дело Милошевича

В мае 1999 года МТБЮ обвинил Милошевича в преступлениях против человечности - убийствах, депортации, нарушениях законов и обычаев войны, преследованиях косовских албанцев в период с 1 января до 22 мая 1999 года "по политическим, расовым и религиозным соображениям". В июне 2001 года по решению правительства Сербии Милошевич был выдан МТБЮ, позднее в отношении экс-президента были выдвинуты, помимо "косовского", еще два обвинительных заключения. Согласно первому из них (вынесено 8 октября 2001 года), он обвинялся в причастности к массовым "этническим чисткам", убийствам, преследованиям хорватов и другого несербского населения на территории Хорватии в период с 1 августа 1991 года по июнь 1992 года Согласно второму (от 22 ноября 2001 года), ему было предъявлено обвинение в геноциде и соучастии в нем во время боснийского вооруженного конфликта в 1992-1995 годов.

Судебный процесс по всем пунктам обвинения начался 12 февраля 2002 года Милошевич стал первым руководителем государства, представшим перед трибуналом. С самого начала он заявил, что отрицает легитимность МТБЮ и будет проводить свою защиту самостоятельно. Процесс прерывался 22 раза в связи с ухудшением его здоровья - он страдал серьезными сердечно- сосудистыми заболеваниями. В феврале 2006 года Гаагский трибунал отказал Милошевичу во временном освобождении для прохождения курса лечения в Москве.

11 марта 2006 года он был обнаружен мертвым на кровати в своей камере в Центре содержания заключенных МТБЮ в Схевенингене.