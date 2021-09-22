Болгария отмечает 113-ю годовщину независимости

СОФИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Болгария отмечает в среду День независимости - 113 лет назад, 22 сентября 1908 года, в Церкви Сорока Великомучеников в городе Велико-Тырново князь Фердинанд I (1861-1948, царь Болгарии в 1908-1918 годах) провозгласил манифест о независимости страны от Османской империи и принял на себя титул царя всех болгар. Этот шаг отменил последние элементы вассальной зависимости Болгарии от Турции и восстановил ее как царство.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости, проходят по всей стране, но главные - традиционно в Велико-Тырново. Уже рано утром в Церкви Сорока Великомучеников была отслужена праздничная литургия и состоялась церемония освящения боевых знамен, а потом в крепости на холме Царевец состоялась церемония подъема государственного флага, в которой принял участие президент Болгарии Румен Радев.

"И сегодня этот дерзкий акт [объявления независимости] вдохновляет проявленной твердостью и характером. И сегодня мы гордимся нашими предшественниками. Этот исторический акт не был случайным, наша независимость была достигнута политической дальновидностью и дипломатической мудростью, терпением и разумом. Она была подготовлена усилиями государственных деятелей и силой уверенного в себе народа", - сказал Радев.

Президент подчеркнул, что для болгар независимость стала моральной победой и мощным стимулом экономического подъема. "Вера болгарского народа, взявшего в свои руки собственную судьбу, нужна и сегодня. Давайте помнить, что наши предки выбрали свое будущее как будущее свободных и независимых болгар. От нашей единой воли и дружных усилий зависит сохранение свободы и независимости родины, от которой веру и силу будут черпать будущие поколения", - указал глава государства.

Манифест о независимости Болгарии вызвал возмущение Турции, которая грозила начать новую войну, но по итогам переговоров она согласилась на репарацию в 82 млн левов, а Россия предложила Софии выгодный государственный заем с отсрочкой платежей на 60 лет. Так свобода, принесенная болгарам российскими войсками, стала спустя 30 лет после победы реальным политическим фактом. А через семь месяцев после объявления манифеста независимость Болгарии была признана всеми основными мировыми силами.

Национальным праздником День независимости был объявлен постановлением Народного собрания страны 10 сентября 1998 года.