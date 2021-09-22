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Болгария отмечает 113-ю годовщину независимости

Президент Румен Радев подчеркнул, что для болгар независимость стала моральной победой и мощным стимулом экономического подъема

СОФИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Болгария отмечает в среду День независимости - 113 лет назад, 22 сентября 1908 года, в Церкви Сорока Великомучеников в городе Велико-Тырново князь Фердинанд I (1861-1948, царь Болгарии в 1908-1918 годах) провозгласил манифест о независимости страны от Османской империи и принял на себя титул царя всех болгар. Этот шаг отменил последние элементы вассальной зависимости Болгарии от Турции и восстановил ее как царство.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости, проходят по всей стране, но главные - традиционно в Велико-Тырново. Уже рано утром в Церкви Сорока Великомучеников была отслужена праздничная литургия и состоялась церемония освящения боевых знамен, а потом в крепости на холме Царевец состоялась церемония подъема государственного флага, в которой принял участие президент Болгарии Румен Радев.

"И сегодня этот дерзкий акт [объявления независимости] вдохновляет проявленной твердостью и характером. И сегодня мы гордимся нашими предшественниками. Этот исторический акт не был случайным, наша независимость была достигнута политической дальновидностью и дипломатической мудростью, терпением и разумом. Она была подготовлена усилиями государственных деятелей и силой уверенного в себе народа", - сказал Радев.

Президент подчеркнул, что для болгар независимость стала моральной победой и мощным стимулом экономического подъема. "Вера болгарского народа, взявшего в свои руки собственную судьбу, нужна и сегодня. Давайте помнить, что наши предки выбрали свое будущее как будущее свободных и независимых болгар. От нашей единой воли и дружных усилий зависит сохранение свободы и независимости родины, от которой веру и силу будут черпать будущие поколения", - указал глава государства.

Манифест о независимости Болгарии вызвал возмущение Турции, которая грозила начать новую войну, но по итогам переговоров она согласилась на репарацию в 82 млн левов, а Россия предложила Софии выгодный государственный заем с отсрочкой платежей на 60 лет. Так свобода, принесенная болгарам российскими войсками, стала спустя 30 лет после победы реальным политическим фактом. А через семь месяцев после объявления манифеста независимость Болгарии была признана всеми основными мировыми силами.

Национальным праздником День независимости был объявлен постановлением Народного собрания страны 10 сентября 1998 года.

Теги
БолгарияРадев, Румен
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