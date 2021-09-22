На Украине начались учения "Объединенные усилия - 2021" с участием НАТО

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Военные учения "Объединенные усилия - 2021", в которых задействованы военные и техника стран Североатлантического альянса (НАТО), начались в среду на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

"На Украине начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021" <...> Для совместного выполнения учебно-боевых задач привлечены воинские подразделения 15 стран, среди них - 11 стран - членов НАТО и четыре страны - партнера", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в ведомстве, от Стратегического командования НАТО по операциям запланировано участие группы экспертов.

Основная цель этих масштабных учений - "повышение оборонного потенциала Украины и улучшение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО". В маневрах задействованы около 12,5 тыс. военных и более 600 единиц вооружения и военной техники.

По данным Минобороны, стратегические командно-штабные учения пройдут в три этапа. На первом и втором этапе будут отработаны вопросы управления силами обороны государства во время отпора вооруженной агрессии, на третьем - планируется отработка элементов управления группировками войск при ведении операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств - партнеров.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что эти маневры имеют "исключительно оборонительный характер" и направлены на то, чтобы повысить в первую очередь оборонные способности Украины и вооруженных сил по пресечению вооруженной агрессии. По его информации, учения пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в Черном и Азовском морях.

Учения продлятся до 30 сентября.