В Нигерии 8 тыс. боевиков "Боко харам" и членов их семей сдались властям

ПРЕТОРИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 8 тыс. боевиков из террористической группировки "Боко харам" и члены их семей сдались с минувшего июня властям Нигерии. Об этом сообщила в среду нигерийская газета Vanguard со ссылкой на командира седьмой дивизии национальной армии Абдулвахаба Эйитайо.

"Большинство сдавшихся находились на своих базах в лесном массиве Самбиса, расположенном на территории штата Борно, - заявил он. - Одна из причин массовой сдачи боевиков - увеличившаяся огневая мощь правительственных частей, действующих на северо-востоке страны".

Между тем региональное издание Sahara Reporters указывает и на еще одну причину происходящего - гибель четыре месяца назад лидера и одного из создателей "Боко харам" Абубакара Шекау. Он был убит 19 мая года в лесу Самбиса в стычке с боевиками конкурирующей группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ).

Экстремистская террористическая группировка "Боко харам" возникла в 2002 году в нигерийском штате Борно. Ее члены поставили целью захват в Нигерии власти. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В качестве ответа боевики начали создавать свои базы и в сопредельных с Нигерией странах, в первую очередь в районе озера Чад.

В 2015 году в "Боко харам" произошел раскол, когда из нее вышла группа боевиков, создавшая затем группировку "Исламское государство в Западной Африке". По данным ООН, от рук террористов из "Боко харам" только в Нигерии за последние 10 лет погибли 35 тыс. человек.