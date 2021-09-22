Боррель и глава МИД Ирана заявили о срочной необходимости возобновить переговоры по СВПД

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в США, по итогам которой заявили о необходимости возобновления как можно скорее переговоров по иранской ядерной сделке в Вене. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

"Обсуждение было сосредоточено на Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) [по иранской ядерной программе]. Глава дипломатии ЕС Боррель как координатор Совместной комиссии по СВПД еще раз подчеркнул огромную важность скорейшего возобновления переговоров в Вене для возвращения к полной реализации СВПД. Министр иностранных дел Ирана заверил в готовности возобновить переговоры в ближайшее время", - отмечается в нем.

В Австрии с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.

Как заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель.