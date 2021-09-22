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На Украине заявили, что не планируют разрывать дипотношения с РФ из-за выборов в Крыму

Отношения следовало разрывать в 2014 году, отметил глава МИД страны Дмитрий Кулеба

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Киев не планирует разрывать дипломатические отношения с Москвой из-за выборов в Госдуму в Крыму и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "Дом".

"Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений - это высшая мера наказания", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что пользы от разрыва дипломатических отношений с Россией не будет. "Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать - это неразумный шаг", - заявил Кулеба.

Жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента. Для их голосования в Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг. Как сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров, на территории Ростовской области проголосовали почти 50 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, по его словам, 162 тыс. избирателей из ДНР и ЛНР подали заявки для участия в электронном голосовании.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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УкраинаРоссияЕдиный день голосованияКулеба, Дмитрий Иванович
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