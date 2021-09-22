Посол КНР считает, что идеологические подходы США к Китаю привели к ухудшению отношений

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Неправильное восприятие американцами наращивания Китаем своей силы и разжигание идеологической конфронтации привели к ухудшению отношений между двумя странами. Об этом заявил в среду посол КНР в США Цинь Ган.

"Некоторые американцы встречаются с непониманием и неверной трактовкой подъема Китая <...>. Определяют отношение Америки к Китаю как противостояние демократии и авторитаризма и разжигают идеологическую конфронтацию, которая привела к серьезным трудностям в отношениях между КНР и США", - сказал он на видеоконференции, организованной фондом Джорджа Буша - старшего и центром Джимми Картера.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал руководство Китая и Соединенных Штатов к восстановлению "совершенно расстроенных" двусторонних отношений во избежание их дальнейшего ухудшения.