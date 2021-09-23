Зеленский заявил, что Украина хочет реанимировать ООН, в первую очередь ее устав

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости оживления ООН и обновления ее устава.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство", - сказал он в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам главы государства, организацию "необходимо реанимировать, чтобы не было дискриминации".

Президент также предложил ООН проводить встречи неподалеку от горячих точек, которых "в мире тысячи". "Может, нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них", - сказал Зеленский.