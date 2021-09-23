Президенты Кипра и Ирака обсудили возможность сотрудничества в многостороннем формате

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и его иракский коллега Бархам Салех обсудили в среду на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке возможности сотрудничества своих стран в четырех- и пятистороннем форматах. Об этом проинформировала канцелярия лидера островного государства.

В сообщении сказано, что во время встречи "были обсуждены, среди прочего, региональные события, текущая ситуация в кипрском вопросе, двусторонние отношения, отношения между ЕС и Ираком", а также возможности участия Багдада "в трехстороннем механизме сотрудничества между Кипром, Грецией и Иорданией". Кроме того, "обсуждалась перспектива привлечения Ирака к механизму трехстороннего сотрудничества Кипра, Греции, Иордании с участием Египта - "три плюс два" - по предложению Иордании, а также возможность проведения такой встречи на Кипре".

Анастасиадис отметил "заинтересованность Республики Кипр в стабильности и безопасности в Ираке, которая оказывает воздействие на соседние страны и регион в целом".

Кипрский лидер также затронул тему "турецких провокаций против Кипра" и дал понять, что Анкара, по его мнению, использует потоки мигрантов как инструмент своей политики.

Как говорится в сообщении канцелярии президента Кипра, Салех, со своей стороны, проинформировал Анастасиадиса о текущей ситуации в Ираке и парламентских выборах, которые пройдут в этой стране в следующем месяце.