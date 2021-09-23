В Госдепе рассказали, какие темы обсуждались на встрече глав дипведомств "пятерки" СБ ООН

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Основной темой встречи глав внешнеполитических ведомств стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) с генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем был Афганистан, они также обсудили Иран и борьбу с пандемией. Об этом сообщила в среду представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге, посвященном участию США в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Госсекретарь встретился со своими коллегами по "пятерке" - министрами иностранных дел Великобритании, Франции, России и Китая. Китайский министр иностранных дел участвовал в виртуальном формате, все остальные присутствовали лично, как и, конечно, генеральный секретарь Гутерриш. Беседа по большей части касалась Афганистана, но они также обменялись мнениями относительно Ирана и нового коронавируса", - сказала сотрудник Госдепартамента.

Как сообщил ранее МИД РФ, участники указанной встречи подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия Афганистану.