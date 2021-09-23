Власти Австралии не исключили возможность открытия международных границ до конца года

СИДНЕЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Международные границы Австралии могут быть открыты до 25 декабря текущего года. Об этом в среду сообщил федеральный министр туризма, торговли и инвестиций Дэн Теан в эфире телеканала Эс-би-эс.

По словам главы ведомства, на фоне роста числа вакцинированных против COVID-19 жителей страны власти готовят систему контроля на границе, которая позволит людям "покидать Австралию и возвращаться, не проходя карантин в отелях". "Мы должны придерживаться национального плана, исполнение которого даст возможность открыть международную границу при сохранении темпов вакцинации не позднее Рождества [25 декабря]", - сказал Теан.

В соответствии с национальным планом, принятым правительством Австралии в конце июля, австралийцам будет разрешено снова выезжать за границу после того, как 80% жителей страны старше 16 лет будут привиты двумя компонентами вакцины против коронавируса, одобренной национальным регулятором. Несмотря на то что лидеры всех австралийских регионов поначалу согласились с этим планом, позднее премьер-министры двух крупнейших штатов страны - Западной Австралии и Квинсленда - заявили, что не станут открывать границы своих регионов, пока коронавирус не будет полностью ликвидирован в стране и 90% ее жителей не будут привиты против COVID-19. Несмотря на давление со стороны федеральных властей, главы региональных правительств сообщают, что не планируют открывать свои границы для иностранцев или жителей других регионов Австралии раньше середины апреля 2022 года.

Австралийские границы были закрыты 24 марта 2021 года на фоне пандемии. По решению правительства, иностранцам въезд в страну запрещен, а австралийцы могут вернуться домой, но число репатриантов ограничено до 3,5 тыс. в неделю. По данным МИД страны, к настоящему моменту порядка 45 тыс. граждан Австралии ожидают возвращения на родину, и около 4,7 тыс. из них сообщили, что находятся в затруднительном положении.