Посол Салливан: США и РФ начали диалог по вопросам устойчивого развития на уровне бизнеса

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Обсуждение вопросов устойчивого развития и технологий уже началось между Россией и США, в том числе на уровне предпринимателей. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан на 21-й ежегодной деловой и инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в России.

"Мы уже начали такой диалог. Во время визита бывшего госсекретаря Джона Керри [ныне спецпредставитель США по климату] мы пригласили бизнес-лидеров на встречу с ним в Спасо-хаусе [резиденция посла США в Москве], - сказал он. - Это только начало того, что, я надеюсь, станет платформой для обсуждения устойчивого развития и технологий и всех тех вопросов, которые обсуждаются на этой неделе в ООН и будут на повестке 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата".

По его словам, появится возможность "нарастить более содержательную часть бизнес-диалога", а сам диалог, возможно, даже "стоит сосредоточить на этих вопросах". "Нам нужно обсудить это с коллегами в Вашингтоне и с моими друзьями в российском правительстве", - добавил дипломат.

Салливан отметил, что "с нетерпением ждет" обнародования российской стратегии по снижению выбросов парниковых газов. "Она еще готовится, но мы рассчитываем, что в скором времени она будет готова", - указал он.

Керри побывал в РФ с трехдневным визитом в июле. Он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, а также провел встречу с советником президента РФ по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, по итогам которой было принято совместное заявление.