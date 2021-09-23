Блинкен призвал объединить усилия для предотвращения экономического кризиса в Афганистане

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) обсудили Афганистан и Иран на переговорах, состоявшихся на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"В отношении Афганистана госсекретарь [США Энтони Блинкен] призвал к координации действий "пятерки" для смягчения [последствий] возникающего гуманитарного кризиса и предотвращения экономического коллапса", - отметил Прайс.

Шеф американской дипломатии также подтвердил конструктивный настрой Вашингтона на урегулирование ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. "Что касается Ирана, госсекретарь подтвердил намерение Соединенных Штатов идти по пути конструктивной дипломатии, чтобы добиться взаимного [с исламской республикой] возвращения к соблюдению положений СВПД и решать весь спектр наших проблем с Ираном", - добавил Прайс.