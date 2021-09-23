Украина рассчитывает в скором времени получить $750 млн от МВФ

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Украина ожидает получить $750 млн в рамках действующей программы МВФ сразу после завершения работы миссии фонда и рассмотрения этого вопроса на его совете директоров. Об этом в четверг сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Ожидаем, что как только [эксперты миссии МВФ] закончат работу и смогут обработать переданные нами материалы в штаб-квартире [МВФ] в Вашингтоне, плюс две-три недели, после этого вопрос будет вынесен на совет директоров. Мы ожидаем, что мы получим $750 млн сразу после заседания совета директоров МВФ и ожидаем, что работа по этой программе будет продолжена, и мы до конца года сможем еще получить дополнительные деньги", - обозначил он перспективы получения Украиной нового транша в эфире телеканала "Украина-24".

В целом переговоры с МВФ в ходе работы миссии фонда на Украине он назвал "достаточно эффективными". "С высокой долей вероятности программа находится на правильном треке. Мы считаем, что все обязательства, которые Украина брала на себя, мы выполнили, поэтому мы считаем, что быстро сможем получить на Украине деньги от МВФ по этой программе", - выразил надежду советник.

Миссия МВФ во вторник начала работу на Украине в виртуальном режиме для продолжения кредитной программы stand-by.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева новую кредитную программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Украина рассчитывала получить в 2021 году три транша от МВФ на общую сумму в $2,2 млрд, однако в феврале онлайн-миссия фонда по первому пересмотру программы завершилась безрезультатно. В МВФ тогда заявили, что для выделения средств нужен больший прогресс. В частности, речь шла о сбалансированном бюджете страны. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сказал, что Украина ожидает получить второй транш от МВФ в конце ноября - декабре. А по словам главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко, сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения траншей, однако этот вопрос запланирован для обсуждения во время дискуссии с миссией.