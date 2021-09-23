Глава МИД ФРГ надеется на преемственность во внешней политике после выборов в Бундестаг

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассчитывает на преемственность во внешней политике после парламентских выборов (пройдут 26 сентября) и ожидает, что внешнеполитический курс ФРГ не изменится. Такое мнение он высказал в четверг в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"На надежность внешней политики Германии можно будет рассчитывать и в будущем", - приводит слова Мааса агентство DPA. "Я четко дал понять всем, с кем разговаривал здесь, что не считаю, что исход выборов в Бундестаг существенно изменит преемственность внешней политики Германии", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ФРГ. Вместе с тем Маас добавил, что в настоящей избирательной кампании внешняя политика отошла на второй план, а основное внимание, по его мнению, было сосредоточено на вопросе выбора кандидата на пост канцлера.

"Сама по себе внешняя политика никогда не является темой, которая играет важную роль в избирательных кампаниях", - утверждал Маас. Тем не менее, по его словам, необходимо уделять больше внимания международным вопросам, поскольку многие проблемы можно решить лишь на международном уровне. "Вот почему внешняя политика уже давно является составляющей внутренней политики, и она также должна стать гораздо более важной частью внутриполитической дискуссии", - заключил глава МИД ФРГ.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право создать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Согласно последним опросам, лидирует Социал-демократическая партия Германии, за ней следует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики.