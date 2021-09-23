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Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС поддержал "Северный поток - 2"

Он также потребовал гарантий о транзите газа через Украину
Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Описание
Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет поддержал "Северный поток - 2", но призвал к гарантиям о транзите газа через Украину, в противном случае проект нужно будет остановить. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала А-эр-дэ.

Отвечая на вопрос, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, он ответил: "Да". Он сказал, что при этом нужны "геополитические гарантии", что трубопровод не обернется проблемами для Украины.

"Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен", - сказал он во время дебатов с другими кандидатами.

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