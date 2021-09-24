Глава МИД Венгрии считает, что Украина не соответствует критериям для вступления в НАТО

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Украина пока не отвечает тем демократическим стандартам, которые могли бы позволить ей стать членом НАТО. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Чтобы вести разговор по этому вопросу, любая страна должна достигнуть демократических стандартов, а Украина в настоящее время еще этого не сделала", - сказал он.

Сийярто отметил, что для Венгрии, в частности, важен вопрос прав национальных меньшинств, в связи с которым у страны есть разногласия с украинскими властями. "Мы никогда не примем нарушение прав меньшинств <...>. Пока эта проблема не будет решена, очень сложно говорить о каком-либо дальнейшем прогрессе [по вступлению Украины в НАТО]", - подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны может остаться только украинский. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать противоправным закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье, и заблокировал работу Комиссии Украина - НАТО.

Новые скандалы произошли осенью 2020 года во время подготовки к местным выборам на Украине. Киев обвинил Будапешт в открытой поддержке Партии венгров Украины на выборах в областной совет Закарпатья. В конце ноября прошлого года в офисе политического объединения, а также дома у его председателя Василия Брензовича прошли обыски. В МИД Венгрии заявили о недопустимости таких мер.