Алиев призвал международные компании инвестировать в развитие зеленой энергии в Карабахе

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал международные энергетические компании инвестировать в развитие зеленой энергии на территориях в Карабахе, перешедших под контроль Баку в результате боевых действий осенью прошлого года.

"Я призываю <…> международные энергетические компании к инвестированию проектов зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал глава государства, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Выступление было представлено в четверг в записи.

Алиев сообщил, что недавно объявил "освобожденные Карабах и Восточный Зангезур зоной зеленой энергии". По его словам, подтвержденный потенциал этих территорий составляет 7,2 тыс. МВт солнечной и 2 тыс. МВт ветряной энергии.

Президент также отметил, что Азербайджан подписал с тремя крупными международными энергетическими компаниями контракты о строительстве в предстоящие три-четыре года трех ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 700 МВт. Одна из них - мощностью 240 МВт - будет построена в Восточном Зангезуре. "Эта солнечная электростанция станет крупнейшим проектом на освобожденных территориях Азербайджана, в который будут вложены прямые иностранные инвестиции", - добавил он.

В целом, как подчеркнул Алиев, Азербайджан поставил целью довести к 2030 году долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем производстве энергии в стране с нынешних 17 до 30 процентов.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.