Президент Таджикистана заявил о риске возрождения международного терроризма в Афганистане

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предупредил об угрозе возрождения международного терроризма в Афганистане. Об этом лидер Таджикистана заявил в четверг, выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

"Миролюбивый афганский народ на сегодняшний день столкнулся с террором. Нам необходимо понять, что в этом нет вины афганского народа, данная ситуация была организована извне и навязана афганскому народу", - заявил Эмомали Рахмон. "Различные террористические группировки активно используют нестабильную военно-политическую ситуацию в Афганистане, чтобы укрепить собственные позиции", - отметил президент Таджикистана.

"Мы стали свидетелями освобождения тысяч членов ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ], "Аль-Каиды" [запрещена в РФ] и прочих террористических групп". "Мы серьезно обеспокоены и сожалеем о том, что на сегодняшний день Афганистан вновь стоит на пути к тому, чтобы превратиться в площадку формирования международного терроризма", - отметил Рахмон.

Он напомнил, что в течение более чем 40 лет Афганистан страдал от вооруженного конфликта. "Мир хорошо осознает последствия вопиющих событий сентября 2001 года", - напомнил таджикский лидер о террористических актах в США, организованных группировкой "Аль-Каида", предводители которой в то время получили убежище в Афганистане от правившего в стране движения "Талибан". "Страдающий Афганистан и дружественные братские нации не должны быть втянуты в пучину навязанной кровавой войны вновь, - сказал президент Таджикистана. - В связи с этим международное сообщество не должно оставаться безучастным к судьбе наций и народов, проживающих в Афганистане и в соседних странах. Поэтому они должна предпринять активные действия в отношении данной ситуации".

По словам Рахмона, причиной нынешнего кризиса в Афганистане стало решение США вывести свои войска из этой страны, которое он назвал безответственным. Таджикский президент напомнил о гибели мирных жителей в результате обострения кризиса после возвращения к власти афганских талибов, о расправах над афганскими военными и госслужащими. Таджикистан в виду собственного географического местоположения находится на передовой противостояния текущим угрозам, таким как терроризм, экстремизм, радикализм, незаконный оборот наркотиков, отметил Эмомали Рахмон. "Но Таджикистан продолжит свои усилия, чтобы в дальнейшем предотвратить распространение этих угроз", - заверил президент Таджикистана.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.