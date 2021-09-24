Саммит G20 по Афганистану будет посвящен гуманитарной помощи и безопасности в стране

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайный саммит лидеров стран Группы двадцати по Афганистану будет посвящен вопросам гуманитарной помощи, соблюдения прав человека и безопасности в стране. Об этом заявил в пятницу в своей речи на Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Италии Марио Драги, выступивший по видеосвязи.

"В Афганистане есть реальная опасность социальной и гражданской катастрофы. Необходимо во что бы то ни стало избежать, чтобы страна вновь превратилась в источник угрозы международной безопасности. Международное сообщество должно эффективно сотрудничать, начиная с обмена информацией", - сказал Драги.

По его убеждению, новое афганское правительство "не отвечает ожиданиям международного сообщества, которое надеется на всеобъемлющее этническое, религиозное и социальное представительство" в управлении страной. "Италия, председательствующая в Группе двадцати, предлагает использовать эту площадку для выработки общей стратегии. По нашей инициативе прошла встреча глав МИД в рамках подготовки чрезвычайного саммита, который будет посвящен вопросам гуманитарной помощи, безопасности и соблюдения прав человека", - сообщил Драги.

Он указал, что есть готовность оказать содействие соседним странам, принимающим беженцев из Афганистана, а также понимание, что афганский кризис должен быть разрешен в контексте обеспечения безопасности во всем регионе.

"Кризис в Афганистане, особенно его быстрое развитие после вывода военной миссии, заставляет нас задуматься о будущем международных миссий. В частности, необходимо понять, каковы их цели и каким наилучшим образом нужно их достигать", - сказал итальянский премьер.

Дата чрезвычайного саммит "двадцатки", который скорее всего пройдет в формате видеоконференции, пока не указывается. Но, очевидно, это произойдет вскоре после завершения недели высокого уровня на ГА ООН. Итальянская сторона указывала на период после 30 сентября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов принять в этом саммите участие, если он состоится.