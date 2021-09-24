Главы МИД Японии и Катара обсудили ситуацию в Афганистане

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече в четверг на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте японского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Мотэги поблагодарил Аль Тани за помощь катарских властей во время проведения эвакуации японских граждан. Участники встречи подтвердили, что Афганистан не должен вновь стать рассадником терроризма. Они заявили, что в стране должны уважаться права женщин, а политический процесс следует проводить в инклюзивном формате. В этой связи Мотэги и Аль Тани договорились следить за происходящим в Афганистане и побуждать движение "Талибан" (запрещено в РФ) к реализации указанных пунктов, отмечается в сообщении.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.