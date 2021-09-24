В США конгрессмены одобрили инициативу о возможных санкциях против нескольких россиян

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) приняла законодательную инициативу, согласно которой вашингтонской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, включая министров РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.

По информации, приведенной на сайте нижней палаты Конгресса США, включение этой инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета законодатели поддержали примерно за час до принятия его самого. Ранее на этой неделе комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил соответствующую поправку. Согласно этой инициативе, президенту США Джо Байдену следует "представить соответствующим комитетам в Конгрессе заключение, содержащее подробное обоснование относительно того, соответствует ли кто-то из лиц, перечисленных в подразделе <...>, критериям для введения санкций".

По версии законодателей, включенные в список россияне могут быть причастны к нарушениям прав человека. В него внесены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В перечень также вошли директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин. В список включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов. Кроме того, в перечень вошли главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись главе государства. Весь этот процесс обычно может длиться до начала зимы.