В Конгрессе США одобрили инициативу об ужесточении санкций против суверенного долга России

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) приняла законодательную инициативу, которая предполагает запрет для американцев на покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.

Согласно информации, приведенной на сайте нижней палаты Конгресса США, включение этой инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета законодатели поддержали ранее на этой неделе. В четверг Палата представителей утвердила данный проект. Согласно поправке, под запрет должны попасть облигации в любой валюте, выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней. Инициатива также обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Глава государства после получения данного доклада обязан принять решение о том, сохранить в силе эти санкции или же приостановить их действие.

Торговая палата США выступила против данной инициативы, заявив, что она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России. Ее представители считают, что эта поправка "окажет незначительное влияние на способность" РФ получать средства на мировых рынках с учетом ее значительного объема резервов "и в то же время нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в России".

Москва неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о вмешательстве России в ход американских выборов. Доказательств, которые бы подтвердили обоснованность таких версий, власти США ни разу не предоставили.

Утверждение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматического вступления всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись главе государства. Весь этот процесс может длиться до начала зимы.

Текущие санкции в отношении суверенного долга РФ

В середине июня вступили в силу американские санкции в отношении ряда операций с российским суверенным долгом. Американским финансовым учреждениям запретили участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния России или Минфином. Кроме того, им запрещено "кредитовать рублевые или нерублевые средства этим трем организациям". Действующий запрет распространяется только на вновь выпущенные на первичном рынке рублевые суверенные долговые обязательства, но не на вторичном рынке и не на действующих держателей суверенных долговых обязательств.