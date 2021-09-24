В МИД КНДР заявили, что обстоятельства для заключения мира с США еще не сложились

СЕУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Ситуация в регионе пока не позволяет подписать мирный договор между Пхеньяном и Вашингтоном. Соответствующее заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сона опубликовало в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Нет никакой гарантии того, что подписание декларации об окончании войны приведет к отказу США от враждебной политики в отношении КНДР, особенно в нынешней острой ситуации на Корейском полуострове", - говорится в документе. "Пусть сотни раз провозгласят окончание войны, но ничто не изменится, пока не изменится политическая обстановка вокруг нас и не изменится враждебная политика США", - подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, принятие соответствующего документа видится Пхеньяну преждевременным и не может урегулировать имеющиеся разногласия. "Необходимо понимать, что в данный момент декларация об окончании войны не поможет стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и может использоваться в качестве прикрытия враждебной политики США", - заявил Ри Тхэ Сон.

Он указал, что главным условием для обеспечения стабильности на Корейском полуострове стоит отказ США от двойных стандартов и враждебной политики.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе заседания 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 21 сентября призвал к скорейшему подписанию декларации об окончании Корейской войны, завершившейся в 1953 году перемирием. Формально стороны до сих пор находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Мун Чжэ Ин обратился к международному сообществу с призывом "мобилизовать его силу для заключения Декларации об окончании войны на Корейском полуострове". Так, президент Южной Кореи предложил, чтобы "три стороны - две Кореи и США - или четыре стороны - две Кореи, США и Китай - встретились" и объявили об официальном завершении войны на Корейском полуострове.