Алиев считает важной деятельность российских миротворцев для стабилизации в Карабахе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Азербайджан высоко ценит деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации в Карабахе. Об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона", опубликованном в сентябрьском номере издания.

"Сейчас у нас новый этап (в отношениях с Россией), я бы сказал, поскольку взаимодействие более тесное, контакты более активные, с учетом нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе. Естественно, эта тема также постоянно на повестке дня, и должен отметить, что почти год прошел и совершенно все идет в штатном режиме, без эксцессов, наоборот, с полным взаимопониманием, взаимодействием. И мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации. Это важный фактор стабильности", - сказал Алиев.

Азербайджанский лидер также отметил, что рассчитывает на примирение между армянами и азербайджанцами, подчеркнув важную роль в этом России. "И, конечно, рассчитываем, что будет идти и процесс примирения между армянами и азербайджанцами. Мы тоже соседи и никуда друг от друга не денемся. Поэтому надо эти реалии правильно воспринимать. И тут роль России, конечно, очень важна, и мы видим, что эта роль очень позитивная", - подчеркнул он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.