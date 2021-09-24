Сторонники независимости Каталонии устроили протест в Барселоне из-за задержания Пучдемона

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии устроили в пятницу утром акцию протеста в Барселоне из-за задержания на острове Сардиния экс-главы правительства региона Карлеса Пучдемона.

Митинг созвала Национальная каталонская ассамблея, которая выступает за выход автономии из состава королевства. В Twitter организации утверждается, что протест направлен против "незаконного задержания" Пучдемона. На видео, распространенном ассамблеей, видно, что ряд участников акции принесли с собой эстелады - неофициальные флаги каталонских сепаратистов. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку экс-лидера автономии.

Изначально акция была запланирована у консульства Италии в Барселоне, однако к нему манифестантов не подпустила полиция. В результате участники протеста перекрыли движение по одной из улиц региональной столицы, передает газета El Pais.

Пучдемон был задержан в четверг по прибытии на остров Сардинию. Ожидается, что в пятницу утром он предстанет перед местным апелляционным судом. По обычной практике, на первом заседании у задержанного спрашивают, согласен ли он на экстрадицию. В случае отказа начинается рассмотрение документов, на основании чего принимается решение об экстрадиции, которое может быть оспорено в вышестоящих инстанциях. На это время суд определяет меру пресечения задержанному.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате. По итогам выборов в Европарламент (ЕП) 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность.