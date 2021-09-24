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СМИ: финдир Huawei собирается признать вину в суде Бруклина в рамках сделки с правосудием

ОТТАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в пятницу должна в виртуальном формате предстать перед судом нью-йоркского района Бруклин, где собирается признать вину по предъявленным ей обвинениям и выплатить штраф в рамках сделки с американским правосудием. Об этом сообщил телеканал CBC.

По данным его источников, суд назначен на 13:00 по местному времени (20:00 мск). Если это произойдет, то канадский суд, где слушается дело об ее экстрадиции в США, может отменить ее нахождение под домашним арестом.

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