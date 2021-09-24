Лидер "Зеленых" заявила о намерении не допустить поставок газа по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель "Союза-90" / Лидер "Зеленых" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, в случае участия в новом кабмине намерена не допустить поставок газа по трубопроводу "Северный поток - 2", несмотря на то, что его строительство уже завершено. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью новостному порталу PioNier.

"Я бы их [разрешения] не выдала", - сказала Бербок об оставшихся разрешениях на эксплуатацию трубопровода. Политик считает "фатальными" поставки газа по "Северному потоку - 2".

Кандидат в канцлеры также выступила с утверждением, что "нельзя доверять" заверениям Москвы в сохранении транзита топлива через Украину после запуска проекта. Она считает, что Россия использует энергоресурсы как средство давления, прежде всего на восточноевропейские страны.

В четверг Бербок уже выступала с утверждениями насчет манипуляций с ценами на газ и шантажа в вопросе поставок топлива из РФ в Европу. Бербок утверждала, что Москва "хочет повысить политическое давление, чтобы скорее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока - 2" и пустить трубопровод в эксплуатацию".

Между тем в Минэкономики ФРГ заявили, что Россия в полной мере выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, а рост цен на топливо связан с различными факторами, в частности с развитием конъюнктуры в Азии, а также пожарами в Сибири. По словам представителя министерства, "о сознательном злоупотреблении существующими договорами неизвестно".

Скачки цен

15 сентября стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м., однако затем снизилась. В понедельник утром цена газа на европейских биржах вновь взлетала выше отметки в $900 за 1 тыс. куб. м. Во второй половине дня этот показатель скорректировался на фоне новостей о том, что норвежская Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях сузившегося рынка.

Факторами, оказывающими влияние на цену, опрошенные ТАСС эксперты назвали ситуацию на рынке газа в Азии, погоду в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".