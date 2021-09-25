Спикер Рады раскритиковал процедуру принятия закона об олигархах

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал процедуру принятия закона об олигархах, который в четверг проголосовал парламент Украины. Об этом он сказал в пятницу в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Так называемая процедура (голосования за закон) применялась впервые в стенах Верховной рады, я не могу ее назвать нормальным подходом. Это не сокращенная процедура. Такой процедуры нет. Это вольная деятельность коллег, которые запустили данный процесс", - заявил Разумков, который находится на больничном и не был в Раде в день голосования.

Спикер в то же время сказал, что поддержал бы законопроект, если бы присутствовал на пленарном заседании, в том числе и потому, что в документе учтена его правка. "Очень много ошибок (при процедуре), но тем не менее есть решение Рады", - заключил он.

Принятие закона об олигархах

В четверг Рада в целом приняла законопроект об олигархах. В первом чтении закон был утвержден 1 июля. При подготовке его ко второму чтению было подано 1 257 поправок. Их вносил и Разумков, который является противником идеи предоставления Совету нацбезопасности и обороны права формировать списки олигархов. Однако на заседании, которое вел первый вице-спикер Руслан Стефанчук, было решено голосовать не по каждой поправке, а постатейно. Сам Стефанчук в эфире программы Шустера заметил, что выводы сделает аппарат Рады, и "если действительно там будет какая-то ошибка, то существуют нормальные варианты решения".

К спикеру обратилась уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова, которая отметила несоответствие законопроекта конституции и предложила направить его в Венецианскую комиссию. В замечаниях Денисовой сказано, что внесение олигархов в реестр в соответствии с законопроектом "должно происходить при наличии определенных обстоятельств, таких как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль над ней, наличие денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть внесению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено конституцией, подчеркнула она.

По инициативе Разумкова законопроект был направлен в Венецианскую комиссию, чтобы она вынесла свой вердикт до рассмотрения документа во втором чтении. Инициативу об обращении к комиссии поддержали четыре из пяти парламентских фракций. Венецианская комиссия уведомила Верховную раду о том, что ее вердикт о законопроекте об олигархах будет готов в середине декабря, и рекомендовала украинскому парламенту не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии.

Между тем в пятницу депутаты Рады зарегистрировали 12 проектов постановлений об отмене результатов голосования по закону об олигархах, в том числе 11 - от депутатов из фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" и один - от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь".