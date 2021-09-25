В Мали заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией в сфере безопасности

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Мали заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией в сфере безопасности, заявил журналистам глава малийского МИД Абдулай Диоп.

В пятницу прошли его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"Я встретился с моим другом, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мали и Россия - друзья. У нас долгосрочное историческое партнерство, которое мы хотим укреплять. Мы сотрудничаем во всех областях - в сфере экономического развития, в сфере образования, культуры, обменов между людьми, обороны, а также в вопросах безопасности", - сказал Диоп.

"Россия - член СБ ООН. Так что мы хотим, чтобы Россия продолжала оказывать поддержку Мали. Это ключевой момент: мы прибыли, чтобы вновь подчеркнуть желание Мали сотрудничать с Россией и продолжать партнерство в интересах Мали в сфере безопасности", - добавил он.