В Минюсте США заявили, что продолжат дело против Huawei после сделки с финдиректором

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти США продолжат судебное разбирательство в отношение компании Huawei и после того, как ее финансовый директор Мэн Ваньчжоу пошла на сделку с американским правосудием. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства юстиции Соединенных Штатов.

"Финансовые институты находятся на передовой линии в поддержании безопасности и защиты финансовой системы Соединенных Штатов <...>. Наша команда продолжает готовиться к делу против Huawei, и мы с нетерпением ждем направления нашего дела против компании в суд", - приводятся в сообщении слова прокурора Минюста США Кеннета Полайта.

В заявлении американских властей также указывается, что Мэн Ваньчжоу в рамках сделки созналась в сокрытии информации относительно сотрудничества компании с Ираном "в попытке сохранить банковские отношения Huawei с [американским] финансовым институтом", что шло вразрез с санкциями США. Минюст США поблагодарил канадские власти за сотрудничество по делу об экстрадиции и "непоколебимую приверженность верховенству закона".

Суд Восточного округа штата Нью-Йорк в пятницу одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, согласно которой последние больше не будет требовать ее экстрадиции в США. После этого Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить ее из-под домашнего ареста.

Мэн Ванчьжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, соблюдения которых она якобы пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения. 11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции.