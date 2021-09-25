Задержанные в Китае канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор вылетели в Канаду

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, задержанные китайской стороной в 2018 году, вылетели на родину. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его заявление транслировали национальные телеканалы.

"Около 12 минут назад (примерно в 03:45 мск субботы - прим. ТАСС) самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул китайское воздушное пространство и направился домой", - сказал глава правительства.

Ковриг и Спэйвор были задержаны после того, как аналогичная участь постигла финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Канадские правоохранительные органы задержали ее 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции, направленному прокуратурой Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. 24 сентября Мэн Ваньчжоу заключила сделку с американским правосудием. Вслед за этим канадский суд освободил ее из-под домашнего ареста.