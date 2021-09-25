Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили нормализацию отношений

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и Игорем Ховаевым (Россия), а также при их участии с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщила в субботу пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

По ее данным, встреча состоялась "по инициативе противоположной стороны".

"Стороны провели обмен мнениями о продвижении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учетом новых реалий в регионе. До сведения противоположной стороны была доведена известная позиция Азербайджана по постконфликтной ситуации", - говорится в сообщении.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.