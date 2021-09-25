Генсек ООН поблагодарил Казахстан за размещение Миссии по содействию Афганистану

НУР-СУЛТАН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за размещение в республике Миссии ООН по содействию Афганистану. Об этом сообщила в субботу пресс-служба казахстанского МИД по итогам встречи руководителя ведомства Мухтара Тлеуберди с главой всемирной организации.

"В рамках участия на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который выразил благодарность президенту Казахстана за решение о размещении в Алматы удаленного офиса Миссии ООН по содействию Афганистану. Он особо подчеркнул, что наша страна является символом стабильности и примером приверженности многосторонности", - говорится в сообщении.

В конце августа часть сотрудников Миссии ООН по содействию Афганистану на фоне захвата власти в этой стране движением "Талибан" (запрещено в РФ) была по соображениям безопасности временно переведена в Алма-Ату, где они продолжают свою деятельность в удаленном режиме. 23 сентября официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что глава миссии ООН Дебора Лайонс вернулась из Казахстана в Кабул.

По словам Гутерриша, организация высокого оценивает помощь со стороны республики. "Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном", - отметил генсек.

Министр также провел переговоры с заместителем генсека ООН - руководителем Контртеррористического управления Владимиром Воронковым. "Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане", - рассказали в пресс-службе МИД.