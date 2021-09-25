В ДНР сообщили, что украинская армия обстреляла окрестности Ясиноватой и Горловки

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в субботу из минометов районы поселка Верхнеторецкое возле Ясиноватой и села Михайловка к югу от Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Удары наносились в период с 7:40 по 8:45 (совпадает с мск). В общей сложности было выпущено 28 мин калибром 120 и 82 мм. Также применялись станковые гранатометы", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Ранее представительство информировало, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли село Васильевка (донецкое направление), поселок Пантелеймоновка (горловское направление) и село Саханка (мариупольское направление).

На прошедшей неделе в результате обстрелов на территории ДНР были повреждены здание школы-интерната, дом, котельная, газопровод и трансформаторная подстанция. Как в пятницу заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, всего за минувшую неделю ВСУ нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР 21 раз.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.