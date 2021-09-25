{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китайский дипломат призвал Пекин быть готовым первым нанести ядерный удар по США

Отказаться от политики "неиспользования ядерного удара первым" необходимо, чтобы дать отпор формируемым новым альянсам в АТР, считает бывший посол КНР в ООН Ша Цзукан
Ша Цзукан Oriental Image via Reuters Connect
Описание
Ша Цзукан
© Oriental Image via Reuters Connect

ТАСС, 25 сентября. Бывший посол КНР в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар на фоне роста присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в пятницу сообщила британская газета Daily Mail.

На эту тему

По мнению дипломата, Пекин должен отказаться от политики "не использования ядерного удара первым", чтобы дать отпор формируемым новым альянсам в АТР.

Кроме того, дипломат отметил, что текущая политика КНР, которая действует с 1960-х годов, дала Пекину "моральное превосходство", однако она неприемлема до тех пор, пока США и Китай не договорятся о том, что ни одна из сторон не нанесет ядерный удар первым.

Как отмечает газета, соответствующее заявление Ша Цзукан сделал на той же неделе, когда США Великобритания и Австралия объявили о создании нового союза AUKUS.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину". В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников объединения отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".

Теги
СШАКитай
Генассамблея ООН
Премьер Индии Моди после визита в Вашингтон заявил о планах посетить Москву
Читать полностью