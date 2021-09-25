С погибшим в Мали французским военным простятся в Доме Инвалидов в Париже

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с погибшим в Мали французским военным Максимом Бласко состоится в Доме Инвалидов в Париже. Об этом в субботу в эфире телеканала BFM рассказал командир батальона, в котором служил Бласко, Эрван Ле Кальве, не уточнив при этом дату проведения церемонии.

"Будет организована национальная церемония прощания в Инвалидах, в которой примут участие представители властей, в том числе вооруженных сил страны", - отметил он. Ле Кальве также напомнил, что какое-то время назад Бласко отличился в Мали тем, что, будучи раненым, спас экипаж подбитого вертолета. По его словам, старший капрал обладал сильным характером и "был настоящим героем".

О гибели военного в пятницу вечером сообщил Елисейский дворец, напомнив, что 18 июня этого года Бласко получил медаль за "исключительную ценность его службы".

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным Министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.