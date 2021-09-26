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Пандемия COVID-19

Франция удвоит количество вакцин, предоставляемых бедным странам

Всего Франция передаст 120 млн доз

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Франция передаст в два раза больше вакцин бедным странам, чем обещала ранее. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на президента страны Эмманюэля Макрона.

По данным агентства, всего Франция "передаст 120 млн доз, что в два раза больше ранее обещанного". "Несправедливость заключается в том, что темпы вакцинации на других континентах очень низкие, - цитирует агентство слова Макрона, который обратился к участникам благотворительного концерта. - В Африке вакцинированы только 3% населения". "Франция обязуется удвоить количество доз", - добавил он.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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