СМИ: глава МИД Израиля провел в августе секретную встречу с королем Иордании

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид тайно встречался в прошлом месяце в Аммане с королем Иордании Абдаллой II для обсуждения ситуации вокруг Храмовой горы в Иерусалиме. Об этом сообщает в воскресенье израильский телеканал i24.

По данным канала, на встрече обсуждалась напряженность вокруг Храмовой горы в мае 2021 года, которая привела к столкновениям палестинцев и израильской полицией в Старом городе Иерусалима и вылилась в резкую эскалацию конфликта на границе с сектором Газа. Кроме того, Абдалла II и Лапид обсудили укрепление отношений между Иорданией и Израилем, которые были установлены в 1994 году в рамках мирного договора, подписанного сторонами в Вашингтоне.

i24 отмечает, что активные контакты между соседними государствами возобновились после прихода к власти в Израиле нового правительства во главе с Нафтали Беннетом в июне 2021 года. По неподтвержденным официально данным израильского информационного портала Walla!, сам Беннет в середине лета провел секретную встречу с Абдаллой II, и это были первые за пять лет переговоры между премьером Израиля и королем Иордании. Президент Израиля Ицхак Герцог ранее в сентябре сообщил, что также провел закрытую встречу с иорданским монархом, на которой обсуждались стратегические и геополитические вопросы, включая последствия изменения климата для Ближнего Востока. Лапид и глава внешнеполитического ведомства Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в начале июля провели переговоры в районе пограничного перехода через реку Иордан, в ходе которых было достигнуто соглашение о поставках иорданской стороне дополнительных 50 млн куб. м воды.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. При активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.