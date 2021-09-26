Талибы в Афганистане потребовали от местных властей остановить контрабанду металлолома

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) потребовало прекратить контрабандный вывоз металлолома в соседние страны, который принял в стране очень большие масштабы. Как сообщает в воскресенье новостной портал Afghan Urdu на своей странице в Twitter, министерство внутренних дел "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) поручило полиции привлечь к ответственности лиц, причастных к контрабанде.

Бум вывоза металлолома в стране начался после того, как в августе войска США покинули Афганистан. Как указывает портал, военнослужащие США бросили технику и оборудование на десятки миллионов долларов. Эта техника и привлекла внимание торговцев металлоломом.

В конце августа Комиссия по экономическим вопросам "Исламского эмирата Афганистан" ввела строгий запрет на вывоз металлолома из страны. Однако этот запрет не соблюдается - спрос в соседних странах на брошенную американскую военную технику остается высоким.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Талибы объявили о своей полной победе.