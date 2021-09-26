Боевики оппозиции разоружились в семи сирийских поселках на границе с Иорданией

БЕЙРУТ, 26 сентября. /ТАСС/. Члены оппозиционных формирований сдали оружие сирийским военнослужащим в семи населенных пунктах, расположенных вдоль реки Ярмук на границе с Иорданией. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA.

По его информации, боевики из так называемой Сирийской свободной армии, которые контролировали этот пограничный район с 2012 года, согласились на локальное примирение в поселках Шаджара, Эль-Кусейр, Абидин, Нафаа, Джамля, Бейт-Арах и Кувайя. Бывшие сторонники оппозиции добровольно явились в созданные властями центры по урегулированию их гражданского статуса. Правительственной амнистией воспользовались также сотни дезертиров, уклонявшихся от обязательной воинской службы, которые прошли проверку в правоохранительных органах.

В воскресенье армейские подразделения вступили в соседние населенные пункты Сахем-эль-Джулан, Хиит, Мзейраа и Джилин, расположенные в пограничной с Иорданией местности, где ранее разоружились десятки боевиков. Под контроль сирийских властей перешли также на этой неделе поселки Даиль, Абтаа, Телль-Шехаб и Зейзун.

Новое соглашение о локальном примирении в провинции Дераа на юге Сирии было достигнуто 1 сентября при содействии российских военных. К настоящему моменту властям сдались свыше 2,5 тыс. членов оппозиционных формирований. Как сообщил 3 сентября представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев, Москва "выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот южный регион".

19 сентября вице-премьер и министр обороны Сирии генерал-лейтенант Али Абдалла Айюб провел переговоры в Аммане с главой Объединенного комитета начальников штабов Королевских вооруженных сил Иордании генерал-майором Юсефом Ахмедом аль-Хунейти. Как сообщило иорданское агентство Петра, военачальники двух соседних государств "обсудили ситуацию на совместной границе и договорились о координации усилий по обеспечению безопасности". В итоговом заявлении подчеркивалась "важность противодействия терроризму и контрабанде наркотиков в пограничных районах".