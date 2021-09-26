Вучич: Белград продолжит выполнять подписанные соглашения, несмотря на действия Приштины

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Белград продолжит выполнять подписанные ранее соглашения, несмотря на безответственные действия Приштины. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на тему обострения в Косове и Метохии.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич разговаривал по телефону с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Президент Вучич подчеркнул, что Сербия продолжит соблюдать все соглашения, которые подписала, все международные правовые документы и продолжит поддерживать региональный мир и стабильность вопреки безответственному, несерьезному и преступному поведению приштинских властей", - цитирует слова Вучича пресс-служба сербского лидера.

В свою очередь "Боррель призвал к терпению, сохранению мира и продолжению диалога в Брюсселе", говорится в сообщении.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась в понедельник, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в €5.

В четверг косовские полицейские напали на трех сербов. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу поселка Зубин-Поток. Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции.

Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.