Лашет хочет сформировать кабмин ФРГ, несмотря на исторически худший результат ХДС/ХСС

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), не удовлетворен данными экзитполов на выборах в Бундестаг ФРГ, но хочет получить мандат на формирование правительства. Об этом заявил в воскресенье кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет.

Консерваторы и социал-демократы, согласно экзитполу канала ARD, набирают по 25%. Это худший результат за всю историю консервативного блока. Телеканал ZDF даже отдает небольшое преимущество СДПГ - 26%, против 24% у ХДС/ХСС. Результаты будут корректироваться.

Такие результаты и такую упорную гонку Лашет назвал беспрецедентными. "Мы не можем быть удовлетворены результатами", - сказал он. "Исход выборов еще полностью не определен", - добавил он. "Мы все поставим на то, чтобы сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС", - отметил Лашет.

Он заявил, что в ближайшие дни проведет переговоры с другими партиями о возможности создания коалиции.